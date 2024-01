Traffico Roma del 21-01-2024 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo peschi si mantiene scorrevoli la circolazione sulle strade della capitale nonostante la presenza di due incidenti avvenuti rispettivamente in via Nomentana all’altezza di Santa Costanza e sulla carreggiata interna del raccordo anulare Poco prima dello svincolo per laL’Aquila Intanto l’incentro un corteo partito da Piazza Ugo La Malfa arriverà a Largo Bernardino da Feltre intorno alle 19 dopo aver percorso via del Circo Massimo piazza Albania Porta San Paolo via Marmorata via Porta Portese e Viale Trastevere naturalmente verranno effettuate delle chiusure temporanee al passaggio dei partecipanti dei tagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...