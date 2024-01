Traffico Roma del 21-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovatiscorrevole al momento su gran parte della rete viaria della capitale tempi di percorrenza regolari lungo l’intero percorso del raccordo anulare in centro invece è prevista momenti la partenza di un corteo che da Piazzale Ugo La Malfa arriverà a Largo Bernardino da Feltre intorno alle 19 il percorso interesserà via del Circo Massimo piazza Albania Porta San Paolo via Marmorata via di Porta Portese e Viale Trastevere chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi Per il momento di tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità