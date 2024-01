Traffico Roma del 21-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione e rallentamenti su via del Foro Italico per un incidente avvenuto all’altezza di via dei Campi Sportivi in direzione della galleria Giovanni XXIII altri rallentamenti incidente in via Latina all’altezza di Piazza Roselle è in via Casilina all’altezza di via di Tor Vergata anticipiamo che questo pomeriggio è prevista una manifestazione con partenza alle ore 16 da Piazzale Ugo La Malfa e arrivo alle 19 a Largo Bernardino da Feltre attraversando via del Circo Massimo piazza Albania Porta San Paolo via Marmorata via di Porta Portese e Viale Trastevere chiusure e deviazioni al saggio di partecipanti per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it per ora è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...