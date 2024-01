Traffico Roma del 21-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione si viaggia senza problemi lungo la rete viaria della capitale in corso questa mattina nella zona del Foro Italico l’evento sportivo benefico la corsa di Miguel interessati diversi tratti limitrofi del Lungotevere l’arrivo all’interno dello Stadio Olimpico intorno alle ore 13 fino alle ore 12 a Piazza Venezia al omaggio al Milite Ignoto disposte chiusure tempo e deviazioni del trasporto pubblico a partire da lunedì prossimo 22 gennaio modifiche alla viabilità nell’area intorno a via Giolitti nell’ambito dei lavori per il Giubileo in particolare il tratto di via Giolitti da via Rattazzi a Piazza dei Cinquecento sarà riservato al trasporto pubblico locale i veicoli in arrivo dal sottopasso di via Marsala saranno obbligati a svoltare su via Rattazzi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...