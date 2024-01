Traffico Roma del 21-01-2024 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione regolare la circolazione lungo la rete viaria della capitale questa mattina fino alle ore 13 nell’area del Foro Italico è in programma sportivo benefico la corsa di Miguel interessati diversi tratti di Lungotevere Cadorna della Vittoria Oberdan Flaminio Thaon di Revel la partenza sul lungotevere Diaz l’arrivo l’interno dello Stadio Olimpico sempre questa mattina a Piazza Venezia tra le 8:30 e le 12:30 al omaggio al Milite Ignoto previste chiusure temporanee deviazioni del trasporto pubblico fine anche a Ostia per una manifestazione culturale chiusa al transito via delle Baleniere con Deviazioni di alcune linee del trasporto pubblico per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it deve Arnoldi è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale ...