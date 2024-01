Traffico Roma del 21-01-2024 ore 07 | 30

(Di domenica 21 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione nessun problema al momento sulla rete viaria della capitale la circolazione risulta scorrevole questa mattina tra lo stadio Olimpico Ponte Milvio e Flaminia tra le 5:30 e le 13 è in programma un evento sportivo benefico la corsa di Miguel saranno interessati diversi tratti di Lungotevere Cadorna della Vittoria Oberdan Flaminio e Thaon di Revel la partenza sarà sul lungotevere Diaz l’arrivo all’interno dello Stadio Olimpico sempre questa mattina a Piazza Venezia l’omaggio al Milite Ignoto tra le 8:30 e le 12:30 con possibili disagi alla circolazione infine rallentamenti sulla linea ferroviaria alta velocità Napolinei pressi di Gricignano per un guasto alla linea più dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it devo andare oggi è tutto al prossimo ...

