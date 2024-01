Tra calcio e ippica | Inzaghi e quella frecciatina ad Allegri dalla Supercoppa

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 21 gennaio 2024) Lunedì alle 20:00 verrà messo in palio il primo trofeo stagionale. Tutto pronto per la finale diItaliana tra Inter e Napoli con i nerazzurri che sognano uno storico tris consecutivo. In conferenza stampa Simoneha commentato così la sfida che attende i suoi ragazzi: “è una finale, tante volte è decisa da episodi. Dobbiamo fare tanta attenzione anche perché è una finale da preparare in due giorni e mezzo, in meno di 72 ore. Ha delle insidie, però la squadra deve continuare a lavorare come ha fatto in questo periodo. Veniamo da un’ottima semifinale, giochiamo contro i campioni d’Italia che hanno vinto anche loro 3-0. In campionato hanno avuto qualche problema e hanno cambiato allenatore, ma è una squadra con una rosa lunga e tanta qualità“.e il significato della quinta ...