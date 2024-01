Tour Down Under 2024 | risultati e ordine arrivo ultima tappa | Williams si prende frazione e classifica generale

Alle 23:00 , in differita da Willunga Hill, Australia, assistiamo alla "Quinta tappa delUnder Uomini" con una salita impegnativa che può decidere la classifica generale. Il TG Sport Notte ...Alle 23:00 , in differita da Willunga Hill, Australia, assistiamo alla "Quinta tappa delUnder Uomini" con una salita impegnativa che può decidere la classifica generale. Il TG Sport Notte ...Welshman Stephen Williams has won the final stage of the Tour Down Under to also confirm his overall victory. Williams was in a front group of five riders who fought out the hilltop finish at Mt Lofty ...Wales ' Stephen Williams won the final stage of The Tour Down Under to secure overall victory in Australia. The 27-year-old Israel-Premier Tech rider outsprinted his rivals in Mount Lofty to claim the ...