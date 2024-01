Torre Maura | buttano da finestra scatolone con 6 chili di droga | quattro arresti

(Di domenica 21 gennaio 2024) CRONACA DI ROMA – Unocontenete 6di, e’ volato giu’ dal settimo piano di un appartamento in vialea Roma. A gettare lo stupefacente nel vano tentativo di scampare al controllo degli agenti della polizia del commissariato Appio e’ stato un gruppo di 4 spacciatori finiti poi arrestati. L’operazione da parte degli investigatori e’ scattata quando uno dei 4, seguiti con servizi di osservazione ed appostamento, e’ stato notato arrivare a bordo del suo taxi in Viale di, come se fosse in attesa di qualcuno. Infatti, poco dopo, e’ giunta un’altra delle persone pedinate la quale, dopo essere salita a bordo del taxi, ha indicato la destinazione. I due, percorsi pochi metri, si sono fermati e sono stati quindi raggiunti da una terza ...

Uno scatolone contenete 6 chili di droga, è volato giù dal settimo piano di un appartamento in vialea Roma . A gettare lo stupefacente nel vano tentativo di scampare al controllo degli agenti della polizia del commissariato Appio è stato un gruppo di 4 spacciatori poi arrestati. ...Centocelle, Alessandrino, Casalbertone, Tor Sapienza, La Rustica, San Basilio, San Cleto, Casal de' Pazzi, Tor Pignattara, Pigneto, San Lorenzo,Spaccata, Ponte Mammolo, Cinquina, ...Uno dei soggetti attenzionati è stato notato arrivare a bordo del suo taxi in Viale di Torre Maura, come se fosse in attesa di qualcuno. Difatti, poco dopo, è giunta un’altra delle persone pedinate la ...Geppi Cucciari recita il monologo “Perfetta” di Mattia Torre dal 2018. Continua a portarlo in giro nonostante i tanti impegni e torna al teatro Colosseo domani alle 21 per una sola sera. È un lavoro c ...