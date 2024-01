Torna al cinema Il Cacciatore Film cult della destra | esaltò la comunità | l’amicizia | la tradizione

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 21 gennaio 2024) Domani lunedì 22 gennaio neiitalianiper tre giorni Ilin versione restaurata, il grandedi Michael Cimino del 1978. Cinque Oscar e un Golden Globe l’anno successivo per un capolavoro che incise profondamente nell’immaginario. Tre ore di grande spettacolo, in tre atti, che segnarono il passo con quei volti indimenticabili: Robert De Niro, Cristopher Walken, Meryl Streep e John Cazale. La pellicola contestata in Italia Quando, il 27 febbraio 1979, arrivava in Italia la pellicola venne anche contestata da qualche facinoroso davanti alle sale per aver osato descrivere i vietcong nelle vesti dei cattivi, segno anche questodiscontinuità rispetto ad alcuniprecedenti che provarono a raccontare la guerra del Vietnam. Ma anche per questo la locandina ...