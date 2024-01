Torino | lo showroom delle ristrutturazioni fantasma | decine di clienti truffati «Ora ridateci i nostri soldi»

Leggi su open.online

(Di domenica 21 gennaio 2024) «Ci avete, rivogliamo i». È quanto si legge sulle vetrine di un negozio in corso Lecce a. O meglio un ex negozio. Si chiamava «Per fare casa» ed era unodi ristrutturazione che è stato operativo dal 23 ottobre al 19 dicembre 2023. In questo periodo, meno di due mesi, ha raccolto un numero consistente di acconti in denaro per fare degli interventi di ristrutturazione che, però, non sono mai stati avviati perché i titolari hanno fatto perdere ogni traccia di sé primafestività natalizie. La vicenda è ora in mano alla procura didopo almeno una ventina di denunce presentate da vari cittadini. Nel frattempo, le vittime di quella che sembra avere tutte le carte per configurarsi come una truffa da centinaia di migliaia di ...