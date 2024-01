TOP10 | LA SUPERCOPPA PORTA IN VETTA CANALE 5 | SEGUE DOC E MARIA DE FILIPPI IN SALITA TALI E QUALI

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nuovo appuntamento, della quinta stagione, con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Sul podio troviamo il match diInter-Lazio con quasi 4.8 milioni,la seconda puntata di Doc: Nelle Tue Mani. Il podio lo chiudeDecon la sua C’è Posta per Te. Ia 1 torna per la seconda settimana consecutiva incon Napoli-Frosinone. Questa settimana in classifica troviamo più proposte di5 che di Rai1, cosa assolutamente insolita. Rai1, nell’arco della giornata, segna il 17,99% a fronte del 18,33% di share di5; mentre il distacco si fa molto più ampio in prime time: 20,45% per Rai1 contro il 16,94% di5. N.B. Tutte le ...