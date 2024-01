TNA | Secondo giorno di tapings ad Orlando 20 1 24 – SPOILER

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 21 gennaio 2024)diad, Florida, per la TNA. Nella nottata italiana sono stati registrati diversi incontri per i prossimi episodi di IMPACT ed Xplosion e, grazie a Fightful, vi riportiamo qui di seguito tutti i risultati dei match che andranno in onda nei prossimi mesi: TNA Xplosion Trent Seven batte Shera John Skyler sconfigge Rich Swann. AJ Francis si trovava al tavolo di commento. Mike Bailey batte Jai Vidal Dirty Dango sconfigge Laredo Kid TNA IMPACT! Big Kon batte Richard Adonis & Ori Gold. Dopo l’incontro Kon continua ad attaccare i suoi avversari, fino all’arrivo di PCO, che scaccia il rivale fino allo stage e costringe all’intervento le security. Quest’ultima non riesce però a contenere i due e viene anch’essa spazzata via. Tasha Steelz batte Xia ...