The Holdovers | il capolavoro di Alexander Payne | fra tenerezza e anticonformismo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Con The- Lezioni di vita,realizza un meraviglioso film natalizio in cui il rapporto fra individui e società presenta echi del cinema degli anni Settanta. Nello sterminato filone dei racconti di ambientazione natalizia, di certo non è un caso che molti fra i migliori titoli esplorino il tema della malinconia e della solitudine suscitate dal clima gioioso delle feste, come una sorta di crudele controcanto da parte di chi non ha ragioni di condividere tale sensazione di felicità. L'esempio paradigmatico, anche a tre quarti di secolo di distanza, resta tutt'oggi La vita è meravigliosa: un apologo sull'importanza che ciascun essere umano può rivestire, perfino a propria insaputa, sulle vite degli altri. Qualcosa di molto simile a quanto narrato dain The ...

- Lezioni di vita è nei cinema italiani: possiamo mostrarvi una clip in italiano e un backstage del nuovo film di Alexander Payne , interpretato da un Paul Giamatti che si è già portato ...Sale per la prima volta sul podio- Lezioni di ...In un’intervista rilasciata a Esquire Italia, l’attore americano Paul Giamatti si apre sul suo ultimo film “The Holdovers”, un dramma diretto da Alexander Payne, dove interpreta un docente in una ...Ryan Warren Smith, lo scenografo di The Holdovers, diretto da Alexander Payne, racconta come è stato realizzare un’ambientazione che riflettesse gli anni ’70, gli anni in cui si muovono i personaggi ...