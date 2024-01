Terribile incidente a Roma sulla Cassia Bis | grave un uomo

(Di domenica 21 gennaio 2024)ieri seraBis Veientana. Unè finito in Ospedale in condizioni critiche. Ennesimo schianto sulle strade della Capitale: l’impatto sabato intorno alle 22.00. Due i veicoli coinvolti, ecco cosa è successo. Una pattuglia della Polizia Locale diCapitale – (ilcorrieredellacitta.com)Uno scontro tra due auto, poi i soccorsi. Le strade dicontinuano ad essere teatro di incidenti stradali, l’ultimo nella serata di ieri, quando erano da poco passate le 22.00. Unè rimasto ferito in modoed è stato portato d’urgenza in Ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale diCapitale....

Social. Terribile incidente per la famosa scrittrice Susanna Tamaro. Scopriamo insieme come sta e quali sono le sue attuali condizioni di salute. ... (tvzap)

Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in un incidente strada le avvenuto sulla strada Pontina in provincia di Latina. Come spiega ... (caffeinamagazine)

Un drammatico incidente in casa, con conseguenze terribili: una bambina di 9 mesi è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di terapia ... (thesocialpost)

Invece, ilsul set che ha visto perdere la vita alla direttrice della fotografia Alyna Hutchins, presenta un nuovo colpo di scena. Ora è tutto di nuovo in discussione. E l'attore ...Ilnon ha lasciato scampo a Marco Sattin, un uomo di 38 anni residente a Stanghella, in provincia di Padova. L'auto è finita fuori strada, ribaltandosi più ...Un impatto tra due auto, lo schianto poi i soccorsi. Le strade di Roma continuano ad essere teatro di incidenti stradali, l’ultimo nella serata di ieri, quando erano da poco passate le 22.00. Un uomo ...Daniela Allegretti, giovane artigiana conosciuta in tutta la Sardegna per le sue produzioni, è deceduta in un drammatico incidente avvenuto tra Isili con Villanova Tulo. Nel 2011 la scomparsa della so ...