Terracina L’ imprenditore Eugenio Baioni di nuovo in manette nell’arco di ventiquattro ore

... coordinati dal comandante della compagnia diSaverio Loiacono, che hanno provveduto a ... L'altro, trasportato all'ospedale Goretti di Latina, ha riportato solo ferite lievi. Per ...... che finalmente hanno avuto modo di festeggiare insieme con una mini vacanza a, tra tuffi ... dedicandosi alla sua famiglia: dal 2000 è sposata con l'Matteo De Stefani dal quale ...Secondo arresto in due giorni per Eugenio Baiano, noto imprenditore di 52 anni di Terracina e presidente della squadra di calcio della città che ieri ha di nuovo dato in escandescenze, questa volta in ...Seconda aggressione e secondo arresto per Eugenio Baioni, 52 anni, imprenditore di Terracina e Patron del Terracina Calcio. E dagli arresti domiciliari si è passati in brevissimo alla detenzione in ca ...