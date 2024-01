Terra amara | anticipazioni dal 22 al 28 gennaio | Zuleyha rischia il carcere per la morte di Umit?

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 21 gennaio 2024)prosegue all’insegna delle novità ma anche dei drammi nelle prossime puntate. La soap turca, sempre più vicina al finale della terza stagione, si appresta a spiazzare i telespettatori con i nuovi episodi, in onda dal 22 al 28. Di seguito, ecco svelate ledelle prossime puntate. Continua la messa in onda degli episodi di, tra le soap più amate dal pubblico italiano. Divenuta in breve tempo uno dei programmi maggiormente seguiti, la serie turca continua a tenere incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori. Tra i titoli di punta di Canale 5, lo show è ormai prossimo alla messa in onda del gran finale della terza stagione. Di seguito, ecco cosa accadrà nelle puntate dal 22 al 282024. La soap prosegue ...