Terra Amara anticipazioni 22 gennaio | Zuleyha è messa spalle al muro da Abdulkadir e Betul

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ecco ledidi lunedì 22: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5 Ecco ledella trama diche tornerà in onda lunedì 22, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di domenica 21alle 21:30.: ...

Questa sera, giovedì 18 gennaio 2024, alle 21:20 in prima serata su Canale5 , va in onda in prima tv la nona puntata della soap opera turca Terra ... (ascoltitv)

Non l'accetterà mai perché altrimenti dovrebbe riconoscere che su quellavive anche un altro ...i sostenitori della visione dei due Stati sono impegnati in capricci errati e non vedono l'...Ecco le anticipazioni della trama diche tornerà in onda lunedì 22 gennaio , intorno alle 14:10 su Canale 5 , con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha , il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come ...Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.Dopo aver perso il suo amato Fekeli, Lutfiye resterà a Cukurova per aiutare Zuleyha e Fikret. La donna si concentrerà sulla famiglia e sugli affari e anche se non è originaria di Cukurova sarà ...