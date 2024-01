Tennis | Australian Open Sabalenka e Gauff ai quarti

(Di domenica 21 gennaio 2024) Avanzano anche Krejcikova e Kostyuk MELBOURNE (AUSTRALIA) - Ottavi di finale deglisenza scossoni in campo femminile: avanti tutte le favorite. Aryna, campionessa in carica e seconda favorita del seeding, si è imposta sull'americana 6-3, 6-2 in 1h'06" di gioco. Aian

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Sinner batte Kachanov in tre set e vola ai quarti di finale degliOpen . Jannik si è imposto 2 - 1 (6 - 4, 5 - 7, 6 - 3), superando così il turno. Adesso aspetta di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Rublev e de Minaur . Il ...... la classifica Grazie alla vittoria su Khachanov agliOpen, Jannik Sinner ha raggiunto ...in uno Slam 9) CORRADO BARAZZUTTI 29 vittorie in uno Slam Vai alla Fotogallery PLAYLIST VIDEO: ...Del tennis lui non si stanca mai. Dopo aver domato Kharen Khachanov in tre set ma dopo una battaglia molto impegnativa, Jannik Sinner aspetterà il rivale guardandosi l'altro quarto di finale: "Amo il ...Avanzano anche Krejcikova e Kostyuk MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Ottavi di finale degli Australian Open senza scossoni in campo femminile: avanti tutte le favorite. Aryna Sabalenka, campionessa ...