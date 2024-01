Tech | come evolverà la relazione Ue-Usa nel 2024 La mappa del Gmf

Leggi su formiche

(Di domenica 21 gennaio 2024) La sfera tecnologica è un’autostrada per l’interscambio commerciale tra Unione europea e Stati Uniti, un flusso che vale oltre mille miliardi di dollari all’anno. Ma è anche uno degli ambiti in cui emergono più chiaramente le differenze nell’approccio allo sviluppo economico e alla regolamentazione. Ciononostante, in un mondo in cui le manifestazioni delle nuove tecnologie agisconoun moltiplicatore di forza economica e militare e riflettono i valori del sistema politico da cui sono generate, il consolidamento del fronte tecno-democratico è una priorità sempre più importante per gli alleati transatlantici. IN ATTESA DEL TTC L’ampiezza, la profondità e le lacune della collaborazione transatlantica in materia verranno alla luce alla prossima riunione del Consiglio commercio e tecnologia (Ttc) Ue-Usa, in programma per fine gennaio a Washington. È lo stesso forum che ...