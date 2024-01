Teatro di Roma | tutti contro la nomina di De Fusco | da Garrone a Germano la rivolta degli artisti

Il regista è stato nominato con «un colpo di mano», in assenza dei rappresentanti del Comune di Roma . «È in corso un tentativo di occupazione da ... (vanityfair)

Come se non fosse bastato il blitz in Consiglio di amministrazione per la nomina, il day after della polemica attorno alla scelta di Luca De Fusco ... (ilfattoquotidiano)

Come se non fosse bastato il blitz in Consiglio di amministrazione per la nomina, il day after della polemica attorno alla scelta di Luca De Fusco alla guida deldiviene condita da nuove accuse . Riguardano la corposità dello stipendio e la durata del mandato. E arrivano direttamente dal presidente della Fondazione, Francesco Siciliano , messo all'...Continuano le polemiche per la nomina di Luca De Fusco a nuovo direttore generale deldi. Nomina arrivata dal Cda della Fondazione con due componenti indicati dalla Regione e uno dal ministero della Cultura, assenti il presidente Francesco Siciliano e la consigliera del ...(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Musica ottocentesca e cinema dei primordi ... Nel Romanticismo, dal 1890, il celebre cabaret Le chat noir propose a Montmartre una versione rinnovata del teatro delle ombre, ...Un impatto tra due auto, lo schianto poi i soccorsi. Le strade di Roma continuano ad essere teatro di incidenti stradali, l’ultimo nella serata di ieri, quando erano da poco passate le 22.00. Un uomo ...