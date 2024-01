Teatro di Roma | Sangiuliano respinge le critiche | «De Fusco non è di destra Dà fastidio perché non fa parte dei circoletti romani?»

Leggi su open.online

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il ministro Gennaronon ci sta a passare per il dominus che avrebbe orchestrato la nomina di un suo uomo alla guida deldi, nella persona di Luca De. Per il responsabile della Cultura del governo Meloni, quella del regista è stata invece una scelta indipendente e basata sul merito, che ha se mai il pregio di rompere con certe consuetudini nei «ni». Lo ha spiegato questa sera su Rete 4 al microfono di Zona Bianca.ndo dalla sua ricostruzione di quanto accaduto: nelle settimane passate, ha spiegato,«una commissione di esperti esterna aveva lanciato un appello a presentare le proprie candidature per la guida del. Poi questa commissione ha scelto tre profili. In ...