Teatro di Roma | non solo il blitz della destra per nominarlo | l’ipotesi maxi-stipendio per il direttore De Fusco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Come se non fosse bastato ilin Consiglio di amministrazione per la nomina, il day afterpolemica attorno alla scelta di Luca Dealla guida deldiviene condita da nuove accuse. Riguardano la corposità delloe la durata del mandato. E arrivano direttamente dal presidenteFondazione, Francesco Siciliano, messo all’angolo, insieme alla consigliera del Comune Natalia di Iorio, dai membri de Cda nominati dal centro. Mentre si mobilita anche il mondo degli artisti, il presidente deldimette al centro del dibattito la “contrattualizzazione” di De. Una questione di metodo e di merito, spiega in una lunga nota. Siciliano spiega che durante ...