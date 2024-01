Taranto-Monza oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Superlega 2023 2024 volley

Leggi su sportface

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tutto pronto per Gioiella Prisma-Mint Vero, partita valevole per la quarta giornata di ritorno delladimaschile. La formazione di Ljubomir Travica vuole sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti in ottica salvezza e migliorare la penultima posizione. Serve però una grande prestazione per mettere in difficoltà i brianzoli di Massimo Eccheli, sesti in classifica, che vanno a caccia dell’ottavo successo in campionato. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.30 di domenica 21 gennaio al Pala Mazzola di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...