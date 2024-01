Surf sulle auto in movimento | due ragazzi finiscono in ospedale tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia

(Di domenica 21 gennaio 2024) “are” su macchina in. Un pericoloso “gioco” notturno, che consiste nel rimanere in piedi, in equilibrio e per il maggior tempo possibile, su un’. Il rischio è facilmente intuibile e due adolescenti ne stanno scontando le conseguenze perché ricoverati intra. Faresul cofano delle vetture in corsa è la nuova stupida challenge social, i cui video stanno spopolando tra i giovani in queste settimane, soprattutto su TikTok. L’ultima vittima è di sabato sera a Cimadolmo, nel Trevigiano. Un 18enne di Ormelle, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, in compagnia di quattro amici avrebbe lanciato l’idea di salire sul cofano della Ford Focus su cui viaggiava l’intera comitiva. ...

Un pericoloso gioco notturno, che consiste nel rimanere in piedi e in equilibrio, per il maggior tempo possibile, sul cofano di un'autovettura in corsa. E fare "surf" sul cofano delle vetture in ...Un ragazzo di 18 anni si trova ricoverato all'ospedale di Treviso in gravi condizioni per le lesioni riportate nell'urto con un'automobile sul cofano della quale si trovava poco prima in equilibrio.