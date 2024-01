Supercoppa | voli speciali di Wizz Air per domani sera con biglietto omaggio per il match di Riyadh

(Di domenica 21 gennaio 2024)Air, la compagnia aerea europea in rapida crescita e più sostenibile dal punto di vista ambientale a livello globale, proponeda Napoli, Roma e Milano aper assistere alla finale diitaliana che si svolgerà proprio nella capitale saudita il 22 gennaio. La partenza deiè prevista per la mattina del 22 gennaio, mentre il ritorno sarà effettuato dopo la partita, il 23. Il prezzo totale del viaggio di andata e ritorno, comprensivo diper il, è di 199,99 euro (escluse le tasse) ed è già disponibile per l’acquisto sulla versione italiana del sito ufficialeair.com. I clienti interessati devono prenotare un viaggio di andata e ritorno direttamente con ...

Orari deiper la finale diItaliana: Numero volo Tratta Data Partenza (ora locale) Arrivo (ora locale) Tariffa** (andata e ritorno) W4 9001 Milan - Riyadh 22 January 07:00 am 14:45 pm