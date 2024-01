Supercoppa | tutto pronto per la finale | Inter avanti per il terzo trionfo di fila | il Napoli vuole chiudere la crisi

"Daremoper vincere questo trofeo importante per noi, per la Società e per i tifosi. Lapotrebbe darci una gioia ma anche fiducia e autostima per il prosieguo della stagione". Sarà ...... ha evidenziato il tecnico azzurro alla vigilia della finale diin programma domani a ... Con l'Inter all'andata abbiamo avuto possesso palla superiore e, abbiamo perso quella partita in ...così come l'incapacità dei bavaresi di creare occasioni per tutto l'arco della partita. A decidere (al 59') è il gol dell'ex Weiser, che certifica le difficoltà della squadra di Tuchel, che in questa ...con tutto rispetto per l'ex allenatore del Toro. Lo Special One si incontrerà con il presidente De Laurentiis questa settimana, quando la squadra rientrerà dall'Arabia Saudita, dove domani si giocherà ...