Supercoppa | Mazzarri | “Inter nel momento migliore | ma se facciamo bene…”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Per la squadra la finale di domani è importante, sono ragazzi bravi e giovani che hanno vinto lo scudetto, sanno che non è facile giocare questae hanno l’ambizione di vincere il trofeo. E’ un’arma e lo ricorderò nello spogliatoio prima della gara”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Walter, in conferenza stampa a Riad alla vigilia della finale diitaliana contro l’ha sottolineato che “non firmo mai per il pari, io sto allenando ragazzi che sono Campioni d’Italia, lo sanno. Contro l’in campionato il Napoli ha avuto possesso palla superiore ma poi ha perso 3-0 per il contropiede dei nerazzurri. Il calcio è una materia che bisogna saperpretare da noi addetti lavori e lo ...

RIYAD (Arabia Saudita) - Conferenza stampa per Walter, allenatore del Napoli, e Giovanni Di Lorenzo , capitano della squadra partenopea, in vista della finale diItaliana contro l'Inter, in programma domani, lunedì 22 gennaio, alle ...Lo ha dichiarato il tecnico del Napoli Walterdurante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, gara valida per la finale dellaitaliana . 'In 23 anni di ...RIYADH - Il Napoli si prepara ad affrontare l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana a Riyadh in Arabia Saudita. Ecco gli azzurri e lo staff tecnico in albergo nel video di "Napoli Magazine". 16.01 ...Il Napoli e la Lazio scenderanno in campo domenica 28 gennaio all'Olimpico di Roma. In attesa della finalissima di Supercoppa italiana contro l'Inter, da Riad arrivano novità in merito alle condizioni ...