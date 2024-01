Supercoppa Italiana | Giudice Sportivo | uno squalificato in Serie A

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il particolare regolamento dellafa sì che le squalifiche saranno scontate… inA. E non nella finale, che comunque non ne avrebbe avuti. L’unico fermato salterà Fiorentina-Inter.SQUALIFICATI SEMIFINALI Una giornata: Cristiano Biraghi (Fiorentina) DIFFIDATI SEMIFINALI Quarta ammonizione: Matias Vecino (Lazio) Le sanzioni si applicano alle partite diA. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Sono in vendita i Biglietti della finale della Supercoppa Italiana , Napoli-Inter , in programma a Riad in Arabia Saudita lunedì 22 gennaio alle ore ... (sportface)

Calhanoglu diffidato e/o squalifica to è un argomento che tiene banco da giorni in casa Inter ma non solo. Colpa della Supercoppa Italiana e ... (inter-news)

I bianconeri, a - 2 dall'Inter capolista, possono approfittare dell'impegno dei nerazzurri ina Riad per balzare momentaneamente da soli in vetta alla . Madama, dunque, ha l'...Cresce l'attesa per la finale dellain Arabia , che vedrà la sfida tra il Napoli di Mazzarri e l'Inter di Inzaghi . La partita è in programma per lunedì 22 gennaio alle ore 20. Dopo la poca affluenza nelle due ...Tutto pronto per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Inzaghi punta al terzo trionfo consecutivo, che lo renderebbe l'allenatore più vincente nella storia della competizione con cinque ...Già terminati i pacchetti speciali organizzati per l'andata e ritorno dall'Italia verso Riyad: tutti i dettagli ...