Supercoppa | Inzaghi cerca il record | “Ci tengo per l’Inter”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Sarebbe bello avere ildi vincere la quintada allenatore, ma cipiù perche per Simone”. Parola dello stesso Simone, che nella finale diitaliana contro il Napoli va a caccia del quinto successo nella competizione, trionfo che lo farebbe diventare l’allenatore più vincente del torneo. Ma il tecnico nerazzurro vuole soprattutto centrare quello che lui stesso ha definito il primo obiettivo stagionale, ovverosia alzare quella coppa già vinta dalnegli ultimi due anni raggiungendo tra l’altro il Milan 1992/94 come unica squadra a vincerla per tre volte di fila. E per raggiungere la missione in Arabia Saudita, è arrivata anche la carica del presidente Steven ...

