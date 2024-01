Supercoppa | Di Lorenzo | “‘Inter favorita? In 90 minuti non vale | loro forti ma noi daremo tutto”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2“Ci dispiace non avere domani tanti tifosi del Napoli allo stadio, ma ci seguiranno dalla città facendo il tifo per noi,per vincere questo trofeo che è importante per noi”. Lo ha detto il capitano del Napoli, Giovanni Di, alla vigilia della finale di domani dicontro l’Inter. “Domani ci giochiamo – ha detto Di– il trofeo per quanto abbiamo fatto la scorsa stagione. Riuscire a vincere ci darebbe più entusiasmo per il resto della stagione, per questo siamo concentrati. L’Inter? In una finale è sbagliato parlare di favoriti, si affrontano due grandi squadre che sono qui per quanto fatto la scorsa stagione, si azzerano i valori del campionato in 90?, l’Inter è piena di fiducia e in grande ...