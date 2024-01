Superbonus | energia | calcio e non solo | si lotta con le proroghe

Leggi su notizie

(Di domenica 21 gennaio 2024) Secco rifiuto da parte del Tesoro sul rinnovo a breve dell’incentivo 110%, anche se ci sarà un nuovo incontro. Mentre sulle privatizzazioni l’opposizione va contro Una battaglia che non avrà mai fine, almeno fino a quanto ci sarà la possibilità di poter fare qualcosa di concreto e di recuperare qualcosa soprattutto. Si parte cole sulla possibilità che vengano aiutate le persone che ancora devono recuperare i soldi che avevano messo in preventivo. Nel frattempo, Fdi ha ritirato l’emendamento al decreto, che tra l’altro era identico a quelli portati alla Camera dal Pd e dal gruppo Misto, che “proponevano la proroga di due mesi dell’agevolazione al 110% per i condomini che avessero effettuato almeno il 70% dei lavori”. Ma è stato ritirato ed era quasi obbligatorio, considerato l’imbarazzo creato per la stessa presentazione ...