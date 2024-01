Sul premierato governo e sinistra possono trovare convergenze Fusaro spiega come

Leggi su formiche

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ormai la strada del, seppur tra non poche perplessità da parte dell’opposizione, è stata tracciata. Ma non è ancora detto che la direzione assunta dall’esecutivo e dalla ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati sia quella definitiva. Anzi, sarebbe auspicabile che “ci fosse un dialogo tra maggioranza e opposizione” per arrivare ad apporre qualche correttivo. Tutto questo “sarà possibili, una volta archiviate le elezioni Europee”. Lo dice a Formiche.net Carlo, già ordinario di diritto pubblico comparato. Professore, in una recente intervista anche il costituzionalista Stefano Ceccanti ha affermato su queste colonne che il clima elettorale non incide positivamente sull’iter delle riforme. È dello stesso avviso, dunque? Si, in questo momento per via dell’imminenza dell’appuntamento elettorale la riforma costituzionale è passata in ...