Successo per “Giovane Cuore” | iniziativa del Giordani di Caserta sulla prevenzione delle anomalie cardiache

(Di domenica 21 gennaio 2024). Si è concluso, con grandee partecipazione, all’Istituto di Istruzione Superiore Francescodiil progetto “”,rivolta agli studenti del quarto e quinto anno che ha l’obiettivo di identificare, attraverso una visita medica specialistica e l’esecuzione di un elettrocardiogramma, i casi dinella loro fase asintomatica e la sindrome di Brugada. “Larappresenta per noi un costante impegno. – ha detto la Dirigente prof. Antonella Serpico – Il progetto “” è svolto in collaborazione con i medici e paramedici volontari della Fondazione «La Casa della speranza» nata nel 2010 dall’intuito e ...

Pochi gol ma tanti risultati importanti in questo sabato di Liga 2023 / 2024 , in cui si sono disputati quattro match valevoli per la 21^ giornata. A ... (sportface)

E non sono il primo a cui è. Abbiamo fatto comunicati stampa, campagne pubblicitarie, ... Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti!poter visualizzare questo contenuto Instagram , ...La tragedia è stata evitata da un maestro di sci che si trovava insieme alla piccola ed ha avuto la prontezza di afferrarlaun braccio, attutendo così la caduta. Cosa èSecondo quanto ...Una vittoria importante per il Palermo di Eugenio Corini, che ottiene il primo successo del 2024 piegando il Modena di Bianco con un poker. La sfida del Barbera finisce 4-2 a favore dei rosanero, ...culminate con il successo ai danni di Schio. Ma classifica si presenta ancora molto corta e fluida, con ben 4 squadre raccolte in appena 4 punti, tutte pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il ...