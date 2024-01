Storia ed eventi del Castello di Caiazzo

Nel calendario del c arte llone si è puntato a ricreare non solo l’atmosfera ma lo spirito del Natale . Lo racconta lo spettacolo evento “Mare–Luce” ... (ilblogdigio)

Nel calendario del c arte llone si è puntato a ricreare non solo l’atmosfera ma lo spirito del Natale . Lo racconta lo spettacolo evento “Mare–Luce” ... (ilblogdigio)

Dopo 5 anni si chiudono definitivamente le porte del monumentale Palazzo Fondi , luogo che per 60 mesi ha rappresentato un punto di riferimento per ... (ildenaro)

... realizzatore di mostre, e curatore di uffici stampa per grandiespositivi ed editoriali ...ha mai provato la gioia che dà l'incontro di un istante in cui tutto pare organizzarsi in unadi ...Contiamo su un sussulto di coscienza perché la reazione aglila si riposizioni con un po' di onestà nel contesto dellacomplessiva, con tutti i suoi crimini, tutte le sue ingiustizie e ...in collaborazione con il Club Alpino Italiano), il libro che Matteo Serafin ha dedicato alla ricostruzione puntuale (tra cronaca degli eventi, storia dell’alpinismo e psicologia dei suoi interpreti) ...Del Piero, Vieri, Materazzi, Cannavaro, Ferrara e molti altri: cene, tornei di Padel e infine il grande evento della finale ...