Storia di Rossana | biologa molecolare negli Usa | “Dopo il dottorato in Francia sono tornata in Italia ma ho trovato molte porte chiuse”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024)Serpe è andata all’estero un po’ per gioco, e ci è rimasta per necessità. Ha 35 anni ed è unala laurea all’Università di Padova ha fatto uninnel Centro nazionale della ricerca scientifica (Cnrs). Poi èinper un postdoc all’Università di Verona, ma l’esperienza non è stata positiva. “Non era gratificante – racconta a ilfattoquotidiano.it –un anno il mio progetto ancora faticava a partire. Ho cercato altro, ma in ambito accademico trovavo solo contratti da mille euro al mese, e per entrare nelle aziende mi è stato più volte consigliato di fare un master a pagamento”. Ora abitaStati Uniti da tre anni e guida uno dei team di ricerca di una ...