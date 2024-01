Stendardo | «Fra Inter e Milan | una differenza su tutte La Juventus c’è»

(Di domenica 21 gennaio 2024)mette a confronto, trovando numerose differenze ma una in particolare in favore della capolista. Ma per l’ex difensore, ospite a TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport, lanon mollerà. LE DUELLANTI – Guglielmotrova qualche nota positiva nelvittorioso ieri: «Una squadra in salute mentalmente e che gioca anche un buon calcio, un calcio offensivo e propositivo. Però se andiamo a vedere proprio lacon lae l’ilha il secondo miglior attacco ma ha la terza peggior difesa fra le prime dieci. E questo vuol dire molto. L’ha subito solo dieci gol, ladodici, il...

... così la Chiesa vercellese,le altre glorie, ha quella eziandio di essere stata fondata dal ... un quadro collocato sopra la tomba, una tela di grosse dimensioni,della beatificazione. ...Nelle sale della Galleria d'Arte Moderna (via Francesco Crispi 24), numerose le proposte,cui '... Rinascita " Intervento artistico site specific eurbano, appositamente realizzato per la ..."Genoa, Dragusin ai saluti: asta internazionale fra Bayern e Spurs" scrive oggi Il Secolo XIXin edicola. Tedeschi saliti a 32 milioni per Dragusin, Tottenham a 24 più 6 di bonus, e in aggiunta il ...La Giornata nazionale della Bandiera e la Costituzione in musica fra i ragazzi a Ceva La Giornata nazionale della Bandiera. Il significato del Tricolore. Stamane cerimonia a Ceva, nel teatro Marenco, ...