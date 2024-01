Stefano de Martino a C’è Posta Per Te | Il Pubblico Perdona!

(Di domenica 21 gennaio 2024) L’ospitata diDea C’èPer Te si è rivelata più sorprendente del previsto. Ecco come si è comportata Maria De Filippi in studio. #de#ceperte #mariadefilippi L’attesissima presenza diDea “C’èper te”, seguita alle recenti controversie personali sollevate dall’ex moglie Belen Rodriguez, ha suscitato grande interesse mediatico. De, noto conduttore di Rai Due e ex partecipante di “Amici”, è stato ospite speciale nel programma per un motivo toccante: Petra e Luigi, genitori di Emanuela, una giovane donna che ha lottato contro il Linfoma di Hodgkin in fase avanzata, hanno scelto di invitare Deper esprimere la loro gratitudine ...

Dea C'è Posta per te 2024 ha salutato calorosamente Maria De Filippi. I due hanno svelato di rivedersi dopo diverso tempo. Poi ha preso parte ad una bellissima sorpresa. Deè ...Alessia Marcuzzi ha commentato sui social e per la prima volta, il presunto flirt con l'ex ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez,De. Alessia Marcuzzi rompe il silenzio suDeLa conduttrice di Boomerissima ha postato un ironico video in cui, in procinto di uscire, viene avvisata che la serata è ...C’è posta per te, al via la nuova edizione Ormai è una tradizione: ogni anno, dopo l’Epifania, uno dei programmi storici di Maria De Filippi torna a fare… Leggi ...La seconda puntata di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi, sempre su Canale 5, sabato 20 gennaio, ha inizio con un regalo, quello di Emanuela, che ha portato in trasmissione ...