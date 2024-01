Spari nella notte a Casalnuovo | indagano i Carabinieri

Napoli . Prima glinei quartieri per il timore di una faida tra 20enni, poi l'agguato a San Pietro a Patierno. A ... 'Le armi hanno uccisonotte in casa della vittima a Napoli. Le armi della ...Così è morto Raffaele Cinque, il 51enne trovato senza vitanotte a Napoli, in via dello ... Probabilmente conosceva chi avrebbe poi aperto il fuoco: glisarebbero partiti sull'uscio e il ...La movida e le “stese”. Una rissa in una discoteca di Posillipo ha scatenato la sequenza di spari nelle strade del centro cittadino che ha attraversato la città da novembre a oggi. Un filo rosso ...Per sfuggire a un'imboscata, Raffaele Cinque, 50 anni, ha tentato disperatamente di salvarsi lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Sfortunatamente, è precipitato a terra.