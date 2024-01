Spari a Roma | gambizzato 25enne sulla Casilina

(Di domenica 21 gennaio 2024) Si continua a sparare a. Ferito alle gambe un ragazzo. I colpi d’arma da fuoco nella notte: sul posto la Polizia, quali sono le sue condizioni di salute. Volante della Polizia di Stato – Repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Paura nella notte appena trascorsa adove un, un cittadino di origini marocchine, è stato raggiunto in strada da alcuni colpi d’arma da fuoco. Il ragazzo, soccorso, è stato portato in Ospedale (al Policlinico Tor Vergata, ndr) d’urgenza – dove si trova ricoverato tuttora – ma non sarebbe in pericolo di vita. E’ successo poco dopo le 3.40 di oggi, domenica 21 gennaio 2024, in corrispondenza di Piazza degli Alcioni, slargo a ridosso di Vianon distante dalla fermata della metro C Torre Maura. Indaga la Polizia del Commissariato ...

Spari in strada nella notte a Roma. Un ragazzo marocchino di 24 anni è stato ferito su via Casilina all'altezza di piazza degli Alcioni. E' stato soccorso e portato in ospedale. Non sarebbe in ...Spari in strada a Roma nella notte. Su via Casilina, all'altezza di piazza degli Alcioni, un ragazzo di 24 anni di origine marocchina è stato ferito a entrambe le gambe. Il giovane è stato soccorso e ...