Sorpreso in casa durante il furto Scappa e cade Arrestato sudamericano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ladroentra in un appartamento di largo Fontanella Borghese, nel pieno centro di Roma. Ma non aveva fatto i conti col proprietario che, in quel momento, si trovava all'interno dell'abitazione. A quel punto scatta la fuga e l'inseguimento che, per il ladro di 63 anni, finisce malissimo. L'uomo, infatti, inciampa esull'asfalto riportando ferite al volto. Il proprietario, però, riesce a bloccarlo e a consegnarlo alle forze dell'ordine che lo arrestano per tentato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Lorenzo in Lucina e di Roma Centro.

21 gennaio 2024