Solinas | Il mio passo di lato è la prova dell' unità della coalizione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Presidente Christian, partiamo dalla fine. Il Partito sardo d'Azione ha deciso di appoggiare la candidatura di Paolo Truzzu, esponente di Fratelli d'Italia, restando nelladi centrodestra. «Venerdì mi sono presentato al consiglio nazionale ritirando la mia personale ricandidatura. E l'ho fatto con la convinzione che sia più importante in questo momento garantire la continuità di tutte le azioni che abbiamo avviato in questi cinque anni di legislatura. Con generosità e responsabilità. Piuttosto che una spaccatura, abbiamo preferito favorire il mantenimentoa formula politica che ha governato negli ultimi cinque anni».In politica non è scontato vedere unindietro. Quanto le è costato? «Guardi, certamente avrei voluto proseguire il lavoro di questa legislatura. Lasciamo una Sardegna ...