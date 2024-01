“Soldato italiano morto in Ucraina” La rabbia di Crosetto | “Maledetti complottisti”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 21 gennaio 2024)e autori di fake news hanno strumentalizzato la morte del tenente colonnello dei bersaglieri, Claudio Castiglia. Ladel ministro della Difesa, Guido. Il militare non era in servizio in, ma in Italia. La manipolazione mediatica ha prodotto la notizia della sua morte in una presunta missione. Le cose stanno diversamente.Leggi anche: Giovanni Iacconi ritrovato senza vita. L’ipotesi dell’omicidio GuidoClaudio Castiglia scomparso in Italia Il tenente colonnello Castiglia èall’età di 45 anni in Italia, per cause naturali. A piangerlo ci sono la moglie e due figli piccoli. Il ministroha dovuto smentire l’ipotesi che fosse, colpito dai russi, in un’operazione in ...