“So che Monica Bellucci è felice con Tim Burton Resta una parte importante della mia vita” | così Vincent Cassel che ha presentato ufficialmente la nuova compagna 27enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) La sfilata di Ami Paris durante la settimanamoda di Parigi è stata l’occasione per un’uscita ufficiale con laNarah Baptista., 57 anni, ha chiuso il matrimonio con Tina Kunakey e ha un nuovo amore. Ma al settimanale Oggi ha raccontato di tenere anche alla felicità del primo amore,: “So che èe questo è moltoper me. Ho vissuto con lei 18 anni, abbiamo due figlie e non so quanti film abbiamo girato insieme. È unamia”.è attualmente fidanzata con il regista Time ha più volte dichiarato di aver ritrovato la felicità. “Se ...