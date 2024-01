Snowboard | Italia fuori dal podio nel secondo PSL di Pamporovo Vincono Lee Sangho ed Ester Ledecka

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ci si aspettava di più dai colori azzurri nelPSL divalido per la Coppa del Mondo diparallelo. L’ha abituato bene i suoi tifosi durante la stagione e ieri era arrivata la doppietta tricolore: oggi invece il Bel Paese restadal. Tra gli uomini il migliore è Mirko Felicetti che esce ai quarti di finale, eliminati agli ottavi invece Aaron March e Maurizio Bormolini che non sfrutta un’occasione importante in chiave classifica di Coppa. A vincere è il coreano Leedavanti al veterano austriaco Andreas Prommegger, mentre in terza piazza l’altro austriaco Fabian Obmann. Tra le donne aveva sfiorato il capolavoro Lucia Dalmasso che nel testa a testa con il fenomenoè stata ...