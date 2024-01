Smemoranda il significato del nome del diario che ha segnato un’epoca

Leggi su cultweb

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il, abbreviato in Smemo, ha unironico che stravolge la funzione per la quale utilizziamo un’agenda o un, quello di ricordare o fissare cose da fare o appuntamenti (o ricordare per il futuro, cose fatte o vissute). Unun po’ pazzo, che stravolgendo un po’ la parola “memorandum” (promemoria), si pone come un’agenda imperfetta, alternativa e fuori dagli schemi, accattivante per i teenager più colti. Di sicuro,è stata l’agenda –alternativa, con una spiccata personalità, rispetto alle seriose agende classiche, che però nel corso dei mesi si prestava a rispecchiare la personalità di chi la possedeva. La Smemo è stata ildi molti studenti, di più generazione, a partire dalla fine degli anni ...