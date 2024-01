Slittino naturale | Evelin Lanthaler e Patrick Pigneter a Umhausen vincono anche gli inseguimenti

(Di domenica 21 gennaio 2024) Si è chiuso il fine settimana di(Austria) valevole per la Coppa del Mondo disu pista2023-2024 e l’Italia ha centrato ancora successi importanti. Dopo i trionfi di ieri nelle prove di singolo,hanno dominato la scenanelle gare di inseguimento previste nel programma odierno. Nella gara femminile, la fuoriclasse di Moso ha dettato legge con il tempo di 1:12.82, precedendo l’austriaca Riccarda Ruetz (1:14.58), quindi terza la tedesca Lisa Walch (1:14.68), mentre è quarta Jenny Castiglioni in 1:16.30. Nella prova maschile, invece, è dominio azzurro. Tripletta italiana conche, con il tempo di 1:12.76, precede Florian Clara (1:13.02) e ...

La tappa di Coppa del Mondo a Umhausen, in Austria, regala la doppietta azzurra nella gara di doppio. A trionfare sono stati i fratelli Matthias e Peter Lambacher che hanno fatto segnare il miglior tempo con 1'17 92 ed ...