Slalom maschile Kitzbuehel 2024 | start list seconda manche | tre italiani qualificati

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ladelladellodi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’ultimo a partire sarà lo svedese Kristoffer Jakobsen, che a sorpresa ha vinto la primacon 5 centesimi di vantaggio sullo svizzero Daniel Yule e 23 sull’austriaco leader della classifica di specialità Manuel Feller. Per quanto riguarda l’Italia, nellaci saranno Tommaso Sala, Alex Vinatzer e Simon Maurberger. Appuntamento alle ore 13.30 per la. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la. SEGUI IL LIVE DELLA ...

Due grandi vittorie per Cyprien Sarrazin e due memorabili podi per i colori azzurri. Sulla Streif, a Kitzbuhel , lo spettacolo non è mancato e sono ... (today)

Questo l'ordine d'arrivo della prima manche nellospecialedi Kitzbuhel in Austria: 1. Kristoffer Jakobsen (SVE) in 50"09. 2. Daniel Yule (SVI) a 0"05. 3. Manuel Feller (AUT) a 0"23. ...Kristoffer Jakobsen davanti a tutta nella prima manche dellodi Kitzbuehel 2024 , valido per la Coppa del Mondodi sci alpino . Grande sorpresa per lo svedese, sceso con il pettorale numero 20, che trova finalmente la manche perfetta dopo una ...VIDEO SCI ALPINO FEMMINILE - SCI ALPINO - C'è ancora l'Italia in una seconda manche di slalom femminile: la migliore delle azzurre è Martina Peterlini, tra le più veloci sul finale restando sotto al ...Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti alla diretta scritta dello slalom di Kitzbühel, tradizionale appuntamento tecnico dopo l'adrenalina della discesa sulla ...