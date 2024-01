Slalom femminile Jasna 2024 | risultati e classifica prima manche | domina Shiffrin davanti a Ljutic

Leggi su sportface

(Di domenica 21 gennaio 2024) Mikaelante nelladellodi, valido per la Coppa del Mondodi sci alpino. La statunitense ha fatto segnare il crono di 52.91, staccando nettamente la concorrenza. In assenza di Petra Vlhova, che ieri ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio destro e ha dunque purtroppo terminato la sua stagione, non sembrano esserci rivali nella disciplina per Her Majesty. Bella sorpresa la classe 2003 croata Zrinka, che si è inserita al secondo posto a 0.52 di distacco. Anche la terza posizione è una sorpresa, con la ritrovata Melanie Meillard che accusa 1.35. Gara aperta per il podio, con la svedese Hector, vincitrice del gigante di ...