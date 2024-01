Sinner sembra Ivan Drago | raramente lo sport italiano ha avuto un Robocop come lui

... 6 - 4, 6 - 4, 7 - 6(4) Vai alla Fotogallery: 'Partita difficile, ora affronto i quarti con ... Abbiamo un tennis simile, a volteuna partita di ping - pong. A volte cerco di variare e sono ...Nel terzo set,alza finalmente la percentuale di prime palle: tenere il servizio, finalmente,un'impresa più agevole. E' Khachanov a rischiare grosso in un paio di occasioni: sull'1 - ...Per la prima volta nella storia un giocatore italiano ritorna ai quarti di finale degli Australian Open dopo averli già raggiunti in passato. Ci riesce Jannik Sinner, che dopo il 2022 riprende in mano ...L'altoatesino vince ancora in tre set in un match duro e fisico: adesso ci sarà uno tra Alex de Minaur e Andrey Rublev e sarà favorito per un posto in semifinale ...